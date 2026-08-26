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Ольга Романова
редактор
12:39, Сьогодні
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Росіяни вдарили авіабомбами по Слов’янську: загинула людина, п’ятеро поранені, - ФОТО

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Росіяни вдарили авіабомбами по Слов’янську: загинула людина, п’ятеро поранені, - ФОТО

Унаслідок російських авіаударів по Слов’янську Донецької області загинула людина, ще п’ятеро отримали поранення. Ворожі атаки також спричинили масштабні руйнування та пожежі.

Через обстріли пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Рятувальники ліквідували пожежі у двох господарських спорудах та локалізували загоряння у будівлі підприємства, повідомляє ДСНС України. Під час гасіння пожежі надзвичайники були змушені тимчасово призупинити роботи через загрозу повторного російського обстрілу.

Росіяни вдарили авіабомбами по Слов’янську: загинула людина, п’ятеро поранені, - ФОТО, фото-1

«Під час ліквідації пожежі через загрозу повторного обстрілу рятувальники були змушені призупинити роботи», — повідомили рятувальники.

Росіяни вдарили авіабомбами по Слов’янську: загинула людина, п’ятеро поранені, - ФОТО, фото-2

Внаслідок ще одного обстрілу у місті загорілися два гаражі, а також були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків. Пожежу оперативно ліквідували.

Росіяни вдарили авіабомбами по Слов’янську: загинула людина, п’ятеро поранені, - ФОТО, фото-3

Ще одна ворожа атака пошкодила 15 приватних будинків. Вогнеборці також ліквідували пожежу, яка виникла через обстріл. Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Слов’янська, наражаючи на небезпеку мирних жителів та рятувальників.

Росіяни вдарили авіабомбами по Слов’янську: загинула людина, п’ятеро поранені, - ФОТО, фото-4
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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