«Шахтар» підписав 21-річного чемпіона світу з Уругваю

Донецький «Шахтар» оголосив про перехід 21-річного центрального захисника Алана Маттурро з італійського клубу «Дженоа».

Контракт із футболістом розрахований до 31 липня 2031 року, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Маттурро є вихованцем уругвайського «Дефенсора», за основну команду якого дебютував у листопаді 2021 року. Загалом він провів 33 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

У січні 2023 року захисник перебрався до «Дженоа». За два з половиною сезони в Італії він зіграв 24 поєдинки: 19 у Серії А, два в Серії B та три в Кубку Італії.

Сезон-2025/26 Маттурро провів в оренді в іспанському «Леванте». За клуб Ла Ліги він зіграв 21 матч, відзначившись одним голом та одним асистом.

На міжнародному рівні футболіст виступав за юнацькі та молодіжну збірні Уругваю. У складі збірної U20 Маттурро став чемпіоном світу 2023 року. Він провів усі сім матчів турніру без замін, забив один гол та віддав одну результативну передачу. За виступи на чемпіонаті світу захисник отримав «Срібний м’яч» як другий найкращий футболіст турніру.

«Алан Маттурро — молодий та перспективний центральний захисник із хорошим міжнародним досвідом. Він має необхідні фізичні та ігрові якості, а його перемога на чемпіонаті світу U20 і тривалий досвід виступів у Європі додають упевненості в цьому трансфері», — зазначили в «Шахтарі».

Загалом у професійній кар’єрі Маттурро провів 79 матчів, забив три голи та віддав три асисти. Також на його рахунку п’ять жовтих і одна червона картка. У 2022 році він став володарем Кубка Уругваю.

Алан Агустін Маттурро Ромеро народився 11 жовтня 2004 року в Монтевідео. Його зріст — 189 сантиметрів. На позиції центрального захисника він виступав за «Дефенсор», «Дженоа» та «Леванте».