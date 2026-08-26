Ракети та БПЛА масовано атакували окупований Донецьк: що відомо про наслідки, - ФОТО, ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про масовану атаку ракетами та безпілотниками сьогодні 26 серпня.

За інформацією місцевих джерел, у місті пролунало близько десяти вибухів, а в окремих районах частково обмежили рух транспорту.

Зокрема, повідомляється про пошкодження торговельно-розважального центру «Донецьк Сіті». Жителів міста закликали не перешкоджати роботі рятувальників і не знімати місця ударів.

Одне з влучань, за повідомленнями очевидців, припало на будівлю за адресою проспект Ілліча, 97. Раніше там розташовувалися науково-дослідні та промислові установи, зокрема УкрДержНДІпластмас та інститут вибухозахищеного й рудничного електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом.

Будівлю адміністративно-лабораторного комплексу звели наприкінці 1960-х — на початку 1970-х років. У ній також було укриття, призначене для працівників науково-дослідного інституту.

За непідтвердженою інформацією, після окупації Донецька у 2014 році приміщення могли використовувати російські військові для своїх потреб. У мережі також поширюються припущення, що в будівлі міг розташовуватися один зі штабів російських військ. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

«На момент удару будівля перебувала у занедбаному стані. Після влучання очевидці повідомляли про сильні крики з її території», — йдеться в повідомленнях місцевих джерел.

Також в місцевих пабліках зʼявилася повідомленні про влучання в окупаційні воєнні бази та великі втрати серед окупантів.

Офіційних повідомлень Генерального штабу ЗСУ щодо цієї атаки на момент публікації немає.