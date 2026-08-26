Рус
  • Головна
  • Ракети та БПЛА масовано атакували окупований Донецьк: що відомо про наслідки, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
19:58, Сьогодні
Потребує перевірки

Ракети та БПЛА масовано атакували окупований Донецьк: що відомо про наслідки, - ФОТО, ВІДЕО

Читать на русском
Ракети та БПЛА масовано атакували окупований Донецьк: що відомо про наслідки, - ФОТО, ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про масовану атаку ракетами та безпілотниками сьогодні 26 серпня.

За інформацією місцевих джерел, у місті пролунало близько десяти вибухів, а в окремих районах частково обмежили рух транспорту.

Ракети та БПЛА масовано атакували окупований Донецьк: що відомо про наслідки, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

Зокрема, повідомляється про пошкодження торговельно-розважального центру «Донецьк Сіті». Жителів міста закликали не перешкоджати роботі рятувальників і не знімати місця ударів.

Ракети та БПЛА масовано атакували окупований Донецьк: що відомо про наслідки, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

Одне з влучань, за повідомленнями очевидців, припало на будівлю за адресою проспект Ілліча, 97. Раніше там розташовувалися науково-дослідні та промислові установи, зокрема УкрДержНДІпластмас та інститут вибухозахищеного й рудничного електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом.

Ракети та БПЛА масовано атакували окупований Донецьк: що відомо про наслідки, - ФОТО, ВІДЕО, фото-3

Будівлю адміністративно-лабораторного комплексу звели наприкінці 1960-х — на початку 1970-х років. У ній також було укриття, призначене для працівників науково-дослідного інституту.

За непідтвердженою інформацією, після окупації Донецька у 2014 році приміщення могли використовувати російські військові для своїх потреб. У мережі також поширюються припущення, що в будівлі міг розташовуватися один зі штабів російських військ. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

«На момент удару будівля перебувала у занедбаному стані. Після влучання очевидці повідомляли про сильні крики з її території», — йдеться в повідомленнях місцевих джерел.

Також в місцевих пабліках зʼявилася повідомленні про влучання в окупаційні воєнні бази та великі втрати серед окупантів.

Ракети та БПЛА масовано атакували окупований Донецьк: що відомо про наслідки, - ФОТО, ВІДЕО, фото-4
Ракети та БПЛА масовано атакували окупований Донецьк: що відомо про наслідки, - ФОТО, ВІДЕО, фото-5

Офіційних повідомлень Генерального штабу ЗСУ щодо цієї атаки на момент публікації немає.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #обстріл #ракети #БПЛА #Донецьк-Ситі
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту