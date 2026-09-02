Жовтий та червоний: в Україні запровадять два рівні загрози при повітряних тривогах

Президент Володимир Зеленський, заявив, що в Україні оновлять системи оповіщення про загрозу та запровадять два рівні загрози – жовтий та червоний.

Глава держави повідомив у Telegram, що заслухав доповідь прем'єр-міністра Сергія Корецького щодо підготовки реакції на зміну тактики російських ударів — використання дронів для виснаження життя в українських містах та економіки.

«Перше: будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу. Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози — жовтий та червоний рівні», — заявив Зеленський.

Генеральний штаб ЗСУ, Повітряні сили, уряд, Міністерство оборони, МВС та ДСНС щотижня визначатимуть, яка загроза відповідає жовтому та червоному рівням тривоги. За словами президента, жовтий рівень передбачає наліт дронів, а червоний — ракетну небезпеку, загрозу застосування балістики та масовані атаки.

В Україні також змінять сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого або червоного рівнів загрози. Президент зазначив, що вже скасовано повторний запуск сирени під час відбою тривоги — тепер вона лунатиме лише тоді, коли тривогу оголошують. За словами Зеленського, готуються чіткіші звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу, що розрізняються залежно від рівня загрози.

«Головна мета цих змін — дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об'єктивно є загроза», — зазначив глава держави.

Також глави держави доручив опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог. Щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза.