Краматорський завод важкого верстатобудування отримав ліцензію на виробництво британських гаубиць L119

Краматорський завод важкого верстатобудування (КЗВВ) отримав ліцензію на виробництво 105-мм гаубиць L119, які раніше постачалися в Україну в межах військової допомоги.

Про це в інтерв’ю виданню «Оборонка» повідомив представник підприємства.

Виробник очікує на рішення Міністерства оборони України щодо подальших закупівель цієї артилерійської системи для потреб Сил оборони.

На підприємстві переконані у доцільності постачання гаубиці L119 до війська завдяки її технічним характеристикам.

Основними перевагами артилерійської системи називають малу вагу в 1,9 тонни, що дозволяє транспортувати її у глиб фронту за допомогою наземних роботизованих комплексів.

Нагадаємо, що угоду про локалізацію виробництва та обслуговування цих 105-мм гаубиць в Україні підписали з британською оборонною компанією BAE Systems ще у липні.

L119/M119

Окрім британських L119, Сили оборони України також використовують їхню американську версію — M119. Фактично, вони замінили радянські 122-мм Д-30, у яких давно вичерпався ресурс ствола.

Ці гармати зарекомендували себе як ефективний засіб вогневої підтримки, який застосовується на рівні бригадних артилерійських груп.

L119 сумісна з усіма стандартними 105-мм боєприпасами НАТО, а також може використовувати спеціальні активно-реактивні снаряди збільшеної дальності. Залежно від типу боєприпасу максимальна дальність стрільби становить від 11 500 до 19 000 метрів.

Гаубиця має ручне заряджання та призначена для ураження живої сили, легкоброньованої техніки й польових укріплень противника. Завдяки своїй невеликій масі та габаритам, вона може транспортуватися легкими бронемашинами, пікапами чи навіть на підвісах гелікоптерів.

В Україні також використовується САУ Hawkeye від AM General і Mandus Group. Вона являє собою легку 105-мм гаубицю М20 на шасі позашляховика HMMWV M1152.





