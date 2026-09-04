Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами: загорілися автомобілі, - ФОТО

Російські війська вкотре атакували Краматорськ Донецької області FPV-дронами. Унаслідок ворожих ударів виникли пожежі, однак обійшлося без постраждалих.

Один із дронів влучив у припаркований легковий автомобіль. Через удар машина загорілася, повідомляє ДСНС України.

«Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на розташований поруч двоповерховий житловий будинок», — повідомили надзвичайники.

Також під час атаки ще один автомобіль став ціллю російського безпілотника. Пожежу, що виникла внаслідок влучання, рятувальники оперативно загасили.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців Краматорська не постраждав. Російські війська продовжують регулярно атакувати місто ударними безпілотниками, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі та створюючи небезпеку для мирного населення.