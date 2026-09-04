Рус
  • Головна
  • Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами: загорілися автомобілі, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:31, Сьогодні
Надійне джерело

Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами: загорілися автомобілі, - ФОТО

Читать на русском
Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами: загорілися автомобілі, - ФОТО

Російські війська вкотре атакували Краматорськ Донецької області FPV-дронами. Унаслідок ворожих ударів виникли пожежі, однак обійшлося без постраждалих.

Один із дронів влучив у припаркований легковий автомобіль. Через удар машина загорілася, повідомляє ДСНС України.

Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами: загорілися автомобілі, - ФОТО, фото-1

«Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на розташований поруч двоповерховий житловий будинок», — повідомили надзвичайники.

Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами: загорілися автомобілі, - ФОТО, фото-2

Також під час атаки ще один автомобіль став ціллю російського безпілотника. Пожежу, що виникла внаслідок влучання, рятувальники оперативно загасили.

Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами: загорілися автомобілі, - ФОТО, фото-3

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців Краматорська не постраждав. Російські війська продовжують регулярно атакувати місто ударними безпілотниками, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі та створюючи небезпеку для мирного населення.

Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами: загорілися автомобілі, - ФОТО, фото-4
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту