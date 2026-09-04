Атаки по Краматорську та Слов’янську: поранені дві жінки, пошкоджені будинки, горіли кафе та автомийка, - ФОТО

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Краматорського району.

Унаслідок атак у Краматорську та Слов’янську поранення отримали дві жінки, також пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, повідомляє ДСНС України.

У Краматорську внаслідок ворожих обстрілів постраждала місцева мешканка. Окрім цього, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

Через атаки виникли пожежі у квартирі дев’ятиповерхового будинку, приватному житлі, кафе та на автомийці. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували всі загоряння.

«Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російських атак, однак робота на місцях обстрілів залишається небезпечною через загрозу повторних ударів», — повідомили надзвичайники.

Також під російським вогнем опинився Слов’янськ. Там через обстріли поранення отримала жінка. Внаслідок атак загорівся приватний житловий будинок та два об’єкти сфери послуг.

Крім того, після одного з ударів у місті виникла пожежа очерету на площі близько 2 гектарів. Вогнеборці ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню.

Російські війська щодня атакують населені пункти Донеччини, завдаючи ударів по цивільних об’єктах та створюючи небезпеку для мирних мешканців.





