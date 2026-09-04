Рус
  • Головна
  • Атаки по Краматорську та Слов’янську: поранені дві жінки, пошкоджені будинки, горіли кафе та автомийка, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
Надійне джерело

Атаки по Краматорську та Слов’янську: поранені дві жінки, пошкоджені будинки, горіли кафе та автомийка, - ФОТО

Читать на русском
Атаки по Краматорську та Слов’янську: поранені дві жінки, пошкоджені будинки, горіли кафе та автомийка, - ФОТО

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Краматорського району.

Унаслідок атак у Краматорську та Слов’янську поранення отримали дві жінки, також пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, повідомляє ДСНС України.

У Краматорську внаслідок ворожих обстрілів постраждала місцева мешканка. Окрім цього, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

Атаки по Краматорську та Слов’янську: поранені дві жінки, пошкоджені будинки, горіли кафе та автомийка, - ФОТО, фото-1

Через атаки виникли пожежі у квартирі дев’ятиповерхового будинку, приватному житлі, кафе та на автомийці. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували всі загоряння.

Атаки по Краматорську та Слов’янську: поранені дві жінки, пошкоджені будинки, горіли кафе та автомийка, - ФОТО, фото-2

«Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російських атак, однак робота на місцях обстрілів залишається небезпечною через загрозу повторних ударів», — повідомили надзвичайники.

Атаки по Краматорську та Слов’янську: поранені дві жінки, пошкоджені будинки, горіли кафе та автомийка, - ФОТО, фото-3

Також під російським вогнем опинився Слов’янськ. Там через обстріли поранення отримала жінка. Внаслідок атак загорівся приватний житловий будинок та два об’єкти сфери послуг.

Атаки по Краматорську та Слов’янську: поранені дві жінки, пошкоджені будинки, горіли кафе та автомийка, - ФОТО, фото-4

Крім того, після одного з ударів у місті виникла пожежа очерету на площі близько 2 гектарів. Вогнеборці ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню.

Атаки по Краматорську та Слов’янську: поранені дві жінки, пошкоджені будинки, горіли кафе та автомийка, - ФОТО, фото-5

Російські війська щодня атакують населені пункти Донеччини, завдаючи ударів по цивільних об’єктах та створюючи небезпеку для мирних мешканців.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту