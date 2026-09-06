У Донецьку яма, яку комунальники залишили після аварії, за два роки перетворилася на ставок з рибою, - ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку яма на вулиці Сєченова, яку комунальники розрили ще два роки тому через аварію на водогоні, перетворилася на повноцінну водойму. У ній уже навіть завелася живність.

Як повідомляють місцеві жителі, у липні 2024 року у дворі будинків на вулиці Сєченова стався прорив водогону — просто із землі почав бити фонтан. Люди зверталися до комунальних служб, оскільки через витік у будинках знизився тиск води.

На місце приїхали комунальники та розрили велику яму, щоб дістатися до аварійної ділянки трубопроводу. Однак до заміни пошкоджених труб справа так і не дійшла — котлован залишили без ремонту.

«Коли у липні 2024 року у дворі забив фонтан, люди стали писати в усі служби. У будинках не було напору, поки вода текла вулицею. Приїхали комунальники та розрили котлован, але яму просто кинули», — розповідають місцеві мешканці.

За два роки яма постійно наповнювалася водою та фактично перетворилася на невеликий ставок. За словами очевидців, у водоймі вже з’явилася живність.

Ситуація вкотре демонструє наслідки неналежного утримання комунальної інфраструктури на окупованій території, де аварійні проблеми можуть роками залишатися невирішеними.