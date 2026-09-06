Рус
  • Головна
  • У Донецьку яма, яку комунальники залишили після аварії, за два роки перетворилася на ставок з рибою, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:24, Сьогодні
Надійне джерело

У Донецьку яма, яку комунальники залишили після аварії, за два роки перетворилася на ставок з рибою, - ВІДЕО

Читать на русском
У Донецьку яма, яку комунальники залишили після аварії, за два роки перетворилася на ставок з рибою, - ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку яма на вулиці Сєченова, яку комунальники розрили ще два роки тому через аварію на водогоні, перетворилася на повноцінну водойму. У ній уже навіть завелася живність.

Як повідомляють місцеві жителі, у липні 2024 року у дворі будинків на вулиці Сєченова стався прорив водогону — просто із землі почав бити фонтан. Люди зверталися до комунальних служб, оскільки через витік у будинках знизився тиск води.

На місце приїхали комунальники та розрили велику яму, щоб дістатися до аварійної ділянки трубопроводу. Однак до заміни пошкоджених труб справа так і не дійшла — котлован залишили без ремонту.

«Коли у липні 2024 року у дворі забив фонтан, люди стали писати в усі служби. У будинках не було напору, поки вода текла вулицею. Приїхали комунальники та розрили котлован, але яму просто кинули», — розповідають місцеві мешканці.

За два роки яма постійно наповнювалася водою та фактично перетворилася на невеликий ставок. За словами очевидців, у водоймі вже з’явилася живність.

Ситуація вкотре демонструє наслідки неналежного утримання комунальної інфраструктури на окупованій території, де аварійні проблеми можуть роками залишатися невирішеними.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #яма #ставок #риба
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту