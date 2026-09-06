Рус
  • Головна
  • Зеленський: Питання Донбасу стосується не лише одного регіону, це ключове питання війни
Ольга Романова
редактор
21:23, Сьогодні
Надійне джерело

Зеленський: Питання Донбасу стосується не лише одного регіону, це ключове питання війни

Читать на русском
Зеленський: Питання Донбасу стосується не лише одного регіону, це ключове питання війни

Позиція України стосовно Донбасу лишається незмінною, адже це питання не лише одного регіону, а всієї війни на виживання.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у неділю, 6 вересня, на пресконцеренції зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомляє NV.

«Питання Донбасу — це не питання тільки Донбасу. Я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання і на виснаження. Це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони», — заявив Зеленський.

Він припустив, що після виборів до Держдуми держава-агресор РФ може вдатися до проведення мобілізації саме для посилення тиску на Донбасі, де «вирішується багато глобальних питань».

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #Донбас #Росія #Путін
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту