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Зеленський: Питання Донбасу стосується не лише одного регіону, це ключове питання війни
Позиція України стосовно Донбасу лишається незмінною, адже це питання не лише одного регіону, а всієї війни на виживання.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у неділю, 6 вересня, на пресконцеренції зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомляє NV.
«Питання Донбасу — це не питання тільки Донбасу. Я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання і на виснаження. Це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони», — заявив Зеленський.
Він припустив, що після виборів до Держдуми держава-агресор РФ може вдатися до проведення мобілізації саме для посилення тиску на Донбасі, де «вирішується багато глобальних питань».
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