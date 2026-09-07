На підконтрольній Україні Донеччині залишаються 91 тисяча людей, серед них понад 4,3 тисячі дітей

На підконтрольній Україні частині Донецької області наразі залишаються близько 91 тисячі жителів. Серед них — 4368 дітей.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, попри постійні російські обстріли та складну безпекову ситуацію, влада продовжує працювати над підготовкою регіону до опалювального сезону та забезпеченням базових умов для населення.

«Попри всі ворожі удари, продовжуємо готуватися до зими і забезпечувати гідні умови життя для людей, наскільки це зараз можливо», — підкреслив Вадим Філашкін.

На Донеччині тривають бойові дії, через що цивільне населення регулярно потерпає від російських атак. Водночас у населених пунктах, де це дозволяє безпекова ситуація, продовжують працювати комунальні служби та органи місцевої влади.





