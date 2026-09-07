Рус
  • Головна
  • На підконтрольній Україні Донеччині залишаються 91 тисяча людей, серед них понад 4,3 тисячі дітей
Ольга Романова
редактор
13:31, Сьогодні
Надійне джерело

На підконтрольній Україні Донеччині залишаються 91 тисяча людей, серед них понад 4,3 тисячі дітей

Читать на русском
На підконтрольній Україні Донеччині залишаються 91 тисяча людей, серед них понад 4,3 тисячі дітей

На підконтрольній Україні частині Донецької області наразі залишаються близько 91 тисячі жителів. Серед них — 4368 дітей.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, попри постійні російські обстріли та складну безпекову ситуацію, влада продовжує працювати над підготовкою регіону до опалювального сезону та забезпеченням базових умов для населення.

«Попри всі ворожі удари, продовжуємо готуватися до зими і забезпечувати гідні умови життя для людей, наскільки це зараз можливо», — підкреслив Вадим Філашкін.

На Донеччині тривають бойові дії, через що цивільне населення регулярно потерпає від російських атак. Водночас у населених пунктах, де це дозволяє безпекова ситуація, продовжують працювати комунальні служби та органи місцевої влади.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #населення #Філашкін #евакуація
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту