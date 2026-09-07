На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув капітан поліції Максим Вівіровський

У суботу, 5 вересня, під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув капітан поліції Максим Вівіровський – інспектор батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Фото: Нацполіція. Загиблий поліцейський Максим Вівіровський

Максим народився 1 березня 1994 року в селі Лозувата Кіровоградської області. Службу в правоохоронних органах розпочав у 2012 році ще під час навчання в університеті. Після завершення навчання працював дільничним інспектором міліції Ульяновського районного відділу УМВС України в Кіровоградській області.

Із листопада 2015 року продовжив службу в Національній поліції України. Працював на різних посадах у підрозділах поліції Кіровоградщини. Більшість професійного шляху Максима пов’язана з роботою у підрозділах поліції Голованівського району.

У травні 2025 року поліцейський приєднався до батальйону поліції особливого призначення (стрілецькому) ГУНП в Кіровоградській області ставши на захист держави.

Правоохоронець загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 32 роки. У нього залишилися мати та батько.