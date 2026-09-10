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За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1520 солдатів. Знищено танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, гелікоптер та 16 НРК. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.26 склали: особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб

танків – 12 339 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.

артилерійських систем – 49 452 (+69) од.

РСЗВ – 2 107 (+2) од.

засоби ППО – 1 618 (+5) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+1) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.

крилаті ракети – 5 103 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 146 621 (+613) од.

спеціальна техніка – 4 650 (+0) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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