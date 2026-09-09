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  • Як підліткам розпізнати шахрайство та не потрапити в пастку «легких грошей»?
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
18:54, Сьогодні
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Як підліткам розпізнати шахрайство та не потрапити в пастку «легких грошей»?

Як підліткам розпізнати шахрайство та не потрапити в пастку «легких грошей»?

В інфографіці, підготовленій МВС спільно із Центром протидії дезінформації та СБУ, зібрано поради щодо захисту особистих даних, розпізнавання небезпечних пропозицій щодо роботи та інформацію про те, до кого звертатися по допомогу.

Як підліткам розпізнати шахрайство та не потрапити в пастку «легких грошей»? , фото-1



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#МВС #шахрайство #ЦПД #підлітки
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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