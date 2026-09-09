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Як підліткам розпізнати шахрайство та не потрапити в пастку «легких грошей»?

В інфографіці, підготовленій МВС спільно із Центром протидії дезінформації та СБУ, зібрано поради щодо захисту особистих даних, розпізнавання небезпечних пропозицій щодо роботи та інформацію про те, до кого звертатися по допомогу.





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