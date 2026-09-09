Назад повернулись не всі: Росія продовжує викрадати українських дітей з окупованої Донеччинни під виглядом «оздоровлення»

Служба зовнішньої розвідки України отримала дані про ще один факт вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Донеччини.

За інформацією СЗР, вихованців одного з дитячих будинків області відправили до Росії нібито на відпочинок, проте повернули не всіх. Щонайменше двох дітей окупаційні органи передали під опіку й вивезли до Московської області.

Розвідка наголосила, що окупанти використовують налагоджену схему, залучаючи окупаційні адміністрації і російські органи опіки. Дітей вивозять під приводом реабілітації, культурних або освітніх заходів, після чого змінюють їхній правовий статус і місце проживання.

У СЗР зазначили, що проблема має масштабний характер. У Росії діє система експлуатації дітей, яка передбачає залучення до праці на підприємствах оборонної промисловості, вербування спецслужбами, а також кримінальні ризики, зокрема секс-трафікінг, торгівлю людьми і чорну трансплантологію.