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  • Назад повернулись не всі: Росія продовжує викрадати українських дітей з окупованої Донеччинни під виглядом «оздоровлення»
Ольга Романова
редактор
16:23, Сьогодні
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Назад повернулись не всі: Росія продовжує викрадати українських дітей з окупованої Донеччинни під виглядом «оздоровлення»

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Назад повернулись не всі: Росія продовжує викрадати українських дітей з окупованої Донеччинни під виглядом «оздоровлення»

Служба зовнішньої розвідки України отримала дані про ще один факт вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Донеччини. 

За інформацією СЗР, вихованців одного з дитячих будинків області відправили до Росії нібито на відпочинок, проте повернули не всіх. Щонайменше двох дітей окупаційні органи передали під опіку й вивезли до Московської області.

Розвідка наголосила, що окупанти використовують налагоджену схему, залучаючи окупаційні адміністрації і російські органи опіки. Дітей вивозять під приводом реабілітації, культурних або освітніх заходів, після чого змінюють їхній правовий статус і місце проживання.

У СЗР зазначили, що проблема має масштабний характер. У Росії діє система експлуатації дітей, яка передбачає залучення до праці на підприємствах оборонної промисловості, вербування спецслужбами, а також кримінальні ризики, зокрема секс-трафікінг, торгівлю людьми і чорну трансплантологію.

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#Росія #ТОТ #ДНР #діти #викрадення
Ольга Романова
редактор
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