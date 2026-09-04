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За добу захисники України знищили 1440 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1440 осіб. Знищено один танк, 8 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО та 13 НРК. Про це повідомили в Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.26 склали: особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб

танків – 12 325 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 272 (+8) од.

артилерійських систем – 49 162 (+77) од.

РСЗВ – 2 088 (+3) од.

засоби ППО – 1 604 (+4) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 355 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 497 911 (+1 890) од.

крилаті ракети – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 143 642 (+492) од.

спеціальна техніка – 4 636 (+8) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор