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За добу захисники України знищили 1320 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1320 солдатів. Знищено бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, літак, гелікоптер, 12 НРК. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.26 склали: особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб

танків – 12 324 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од.

артилерійських систем – 49 085 (+69) од.

РСЗВ – 2 085 (+4) од.

засоби ППО – 1 600 (+2) од.

літаків – 441 (+1) од.

гелікоптерів – 355 (+1) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 476 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од.

крилаті ракети – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435) од.

спеціальна техніка – 4 628 (+3) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються

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