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За добу захисники України знищили 1320 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1320 солдатів.
Знищено бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, літак, гелікоптер, 12 НРК. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб
- танків – 12 324 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од.
- артилерійських систем – 49 085 (+69) од.
- РСЗВ – 2 085 (+4) од.
- засоби ППО – 1 600 (+2) од.
- літаків – 441 (+1) од.
- гелікоптерів – 355 (+1) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 476 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од.
- крилаті ракети – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435) од.
- спеціальна техніка – 4 628 (+3) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються
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