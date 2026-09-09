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Росіяни вдарили авіабомбою "ФАБ-250" по Слов’янську: загинув чоловік, поранено жінку

Сьогодні, 9 вересня, близько 11:30 російські війська завдали авіаудару по приватному сектору Слов’янська Донецької області. Ворог застосував "ФАБ-250". Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях. "Знищено один будинок. Ще три зазнали пошкоджень. Поранено жінку. На жаль, загинув 45-річний чоловік", – ідеться у повідомленні. На місцях ударів працюють всі відповідальні служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

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Ольга Романова редактор