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Ольга Романова
редактор
17:17, Сьогодні

Генерал Андрій Білецький очолить нове угрупування "Центр": воно відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області

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Генерал Андрій Білецький очолить нове угрупування "Центр": воно відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області

Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління у Збройних силах України — угруповання військ Центр.

Про це заявив заступник Білецького Родіон Кудряшов у коментарі LIGA.net.

Нове угруповання відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області. Водночас Білецький продовжить командувати Третім армійським корпусом.

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#Донеччина #Білецький #Центр
Ольга Романова
редактор
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