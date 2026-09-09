Генерал Андрій Білецький очолить нове угрупування "Центр": воно відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області

Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління у Збройних силах України — угруповання військ Центр. Про це заявив заступник Білецького Родіон Кудряшов у коментарі LIGA.net. Нове угруповання відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області. Водночас Білецький продовжить командувати Третім армійським корпусом.

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Ольга Романова редактор