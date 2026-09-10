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  • На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще десятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:53, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще десятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще десятеро поранено

За 9 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1235 людей, у тому числі 65 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано приватний будинок, у Карпівці пошкоджено авто. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 7 приватних будинків та інфраструктуру. У Краматорській громаді поранено 9 людей, пошкоджено 27 приватних будинків, адмінбудівлю, автівку і промзону. У Краматорську обстріляна промзона. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено сільгосптехніку, господарчу споруду та автівку. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено пам'ятник. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено 3 приватні будинки, гараж і авто; у Веселій Горі пошкоджено 2 приватні будинки.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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