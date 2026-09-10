У Краматорську затримали чоловіка, який виправдовував агресію РФ та закликав бити по українських містах

У Краматорську правоохоронці викрили 44-річного чоловіка, який, за даними слідства, поширював проросійські дописи, виправдовував збройну агресію Росії та закликав до ударів по українських містах.

Йому повідомили про підозру за фактами закликів до зміни меж території України, розпалювання національної ворожнечі, виправдовування та заперечення збройної агресії РФ, а також глорифікації її учасників, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Як встановило слідство, безробітний мешканець Краматорська з грудня 2023 року систематично публікував проросійські повідомлення у Telegram-спільнотах. У коментарях під дописами він поширював російські пропагандистські наративи про так званий «русский донбасс», принижував українців та підтримував російських військових.

Крім того, у своїх публікаціях чоловік схвалював ракетні удари по українських містах. Зокрема, у 2025 році він закликав атакувати Київ, Львів та Івано-Франківськ.

«Фігурант виправдовував збройну агресію РФ та поширював твердження про нібито "звільнення" Донецької області російськими військами», — повідомили у прокуратурі.

Також чоловік заперечував тимчасову окупацію українських територій та поширював матеріали на підтримку дій держави-агресора. Правоохоронці припинили його протиправну діяльність. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.