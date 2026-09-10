Чотирьох експрацівниць української податкової на Донеччині підозрюють у державній зраді

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чотирьом колишнім посадовицям повідомили про підозру у державній зраді. За даними слідства, вони після окупації Волновахи почали працювати в незаконних податкових органах окупаційної адміністрації.

Підозрюваними є троє колишніх державних інспекторів та завідувачка сектору з надання адміністративних та інших послуг у Волновасі. До початку повномасштабного вторгнення росії вони працювали у Головному управлінні Державної податкової служби України в Донецькій області, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Після захоплення міста жінки залишилися на окупованій території. У 2026 році, як встановило слідство, вони пройшли співбесіди з представниками російської влади та отримали посади у так званій «волноваській республіканській податковій інспекції міністерства доходів і зборів днр». Згодом цю структуру реорганізували у «міжрайонну інспекцію федеральної податкової служби днр».

«Колишні працівниці української податкової фактично забезпечують роботу податкової системи загарбників, а зібрані кошти спрямовуються до бюджету окупаційної адміністрації та використовуються державою-агресором, зокрема на потреби військ рф», — повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, підозрювані проводять виїзні податкові перевірки, аналізують бухгалтерські та фінансові документи підприємців, які перереєструвалися за російським законодавством, а також контролюють сплату податків до бюджету окупантів. Таким чином, за версією правоохоронців, жінки допомагають функціонуванню незаконних органів влади на тимчасово окупованій території та сприяють наповненню бюджету держави-агресора.

Їм заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. Санкція статті передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.