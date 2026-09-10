Двох екссуддів з Донеччини заочно засудили до 12 років ув’язнення за роботу на окупаційний «верховний суд днр»

Двох колишніх суддів із Донецької області заочно засудили до 12 років позбавлення волі за співпрацю з окупаційною адміністрацією РФ та участь у незаконному судочинстві на тимчасово окупованій території.

Засуджені — колишня суддя Апеляційного суду Донецької області та екссуддя Калінінського районного суду Горлівки. У 2015–2016 роках вони добровільно перейшли на бік окупантів та обійняли посади у так званому «верховному суді днр», повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, псевдосудді розглядали сфабриковані кримінальні справи та ухвалювали незаконні вироки, позбавляючи людей права на справедливий суд. Однією зі справ, яку розглядали обоє засуджених, було провадження щодо мешканця Кальміуського району. Чоловіка затримали працівники незаконного «міністерства державної безпеки», звинуватили у шпигунстві та доправили до катівні «Ізоляція» у Донецьку.

Під час перебування у полоні чоловіка катували — били, одягали пакет на голову, застосовували електричний струм та погрожували арештом дружини, щоб змусити його дати зізнання. У результаті у 2018 році псевдосудді визнали його винним та призначили 10 років ув’язнення.

«Колишні українські судді умисно позбавили цивільну особу права на справедливий судовий розгляд, зокрема можливості викликати свідків захисту та отримати належну правничу допомогу», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Прокурори довели вину обох фігурантів у порушенні законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб. Їм призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі за процедурою in absentia. Відбувати покарання засуджені почнуть після фактичного затримання.