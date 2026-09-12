За добу захисники України знищили 1500 російських окупантів

Станом на 12 вересня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 505 380 військових.

За добу ліквідовано ще 1500 окупантів.Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 склали: