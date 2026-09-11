На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: одна людина загинула та ще двох поранено, - ФОТО

У Ясногірці на Донеччині російський безпілотник атакував автомобіль екстреної медичної допомоги.

Один працівник швидкої загинув, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Атака сталася сьогодні близько опівдня. Ворожий "Ланцет" влучив у карету швидкої, яка рухалася містом.

"Коли російський "Ланцет" влучає у карету швидкої, яка їде по місту, важко назвати це інакше, ніж полюванням на тих, хто рятує життя", – написав Філашкін

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Виникла пожежа транспортного засобу. Рятувальники ліквідували пожежу.