Рус
  • Головна
  • На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: одна людина загинула та ще двох поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:38, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: одна людина загинула та ще двох поранено, - ФОТО

Читать на русском
На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: одна людина загинула та ще двох поранено, - ФОТО

У Ясногірці на Донеччині російський безпілотник атакував автомобіль екстреної медичної допомоги.

Один працівник швидкої загинув, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: одна людина загинула та ще двох поранено, - ФОТО , фото-1

Атака сталася сьогодні близько опівдня. Ворожий "Ланцет" влучив у карету швидкої, яка рухалася містом.

На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: одна людина загинула та ще двох поранено, - ФОТО , фото-2

 "Коли російський "Ланцет" влучає у карету швидкої, яка їде по місту, важко назвати це інакше, ніж полюванням на тих, хто рятує життя", – написав Філашкін

На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: одна людина загинула та ще двох поранено, - ФОТО , фото-3

.

Виникла пожежа транспортного засобу. Рятувальники ліквідували пожежу.

На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: одна людина загинула та ще двох поранено, - ФОТО , фото-4
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #дрон #швидка #загиблий
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту