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  • На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще пʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
13:39, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще пʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще пʼятеро поранено

За 11 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Слов'янську, по 1 у Краматорську і Ясногірці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 968 людей, у тому числі 48 дітей, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському зруйновано 2 багатоповерхівки, пошкоджено 3 приватні будинки.

Краматорський район. У Селезнівці Миколаївської громади пошкоджено приватний будинок, у Райгородку пошкоджено 7 приватних будинків. У Слов'янську 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 5 багатоповерхівок і 11 приватних будинків і адмінбудівлю. У Краматорську 1 людина загинула, пошкоджено 28 приватних будинків, г багатоповерхівкок, підприємство, адмінбудівлю і автівку; у Ясногірці 1 людина загинула і 2 поранені. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено інфраструктуру; в Очеретиному пошкоджено адмінбудівлю. У Новодонецькому пошкоджено 23 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 3 крамниці, аптеку і адмінбудівлю. В Андріївці 2 приватні будинки зруйновано і 7 пошкоджено.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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