Чотирьох «депутаток» окупаційних органів «днр» засудили до 10 років ув’язнення

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді провину чотирьох мешканок тимчасово окупованої території Донеччини, які добровільно увійшли до складу незаконних органів влади угруповання «днр».

Жінок заочно засудили за колабораційну діяльність до 8 та 10 років позбавлення волі. Також їм заборонили обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших структурах, пов’язаних із виконанням управлінських функцій, строком від 10 до 15 років. Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію їхнього майна.

«Прокурори довели, що засуджені добровільно увійшли до складу окупаційних органів влади та здійснювали діяльність на користь держави-агресора», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Серед засуджених — колишня директорка шлюбного агентства, представниця судової адміністрації, викладачка технічних дисциплін та вчителька. За матеріалами справи, у 2023 році вони були обрані «депутатками» від російської партії «єдина росія» до незаконно створених «макіївської» та «іловайської міських рад днр». Одна з них також отримала посаду «секретаря комітету з бюджету, фінансів та економічної політики» і була відзначена окупаційною владою нагородою «за повернення Донбасу».

Ще одна засуджена до повномасштабного вторгнення Росії працювала у школі вчителькою української мови та літератури. Після захоплення Микільського вона перейшла на роботу до окупаційної адміністрації, а згодом стала «заступницею голови Володарської муніципальної ради».

Як встановили правоохоронці, представниці окупаційної влади ухвалювали незаконні рішення та забезпечували їх виконання на підконтрольних Росії територіях. Під час зустрічей із місцевими жителями вони пропагували дотримання законодавства держави-агресора.

Спеціальні досудові розслідування у кримінальних провадженнях проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Наразі засуджені перебувають у розшуку.