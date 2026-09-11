На Донеччини окупанти стратили двох полонених військових Національної гвардії України
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.
За даними слідства, 2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Нацгвардії перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. Українські захисники виконували бойове завдання, коли, за попередніми даними, потрапили у полон до російських військових. Надалі військові ЗС РФ стратили полонених, розстрілявши їх з автоматичної зброї.
Наразі прокурори проводять невідкладні слідчі та розшукові дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб із числа військовослужбовців РФ, причетних до вчинення злочину.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.