Росіяни обстріляли Краматорськ: загинули двоє людей, пошкоджено 21 будинок, - ФОТО

Російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська.

Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 21 приватний будинок та автомобіль зазнали пошкоджень. Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю зруйнував його. Під завалами опинився власник оселі. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

Загалом унаслідок російської атаки по Краматорську загинули двоє цивільних.