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Ольга Романова
редактор
18:41, Сьогодні
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Росіяни обстріляли Краматорськ: загинули двоє людей, пошкоджено 21 будинок, - ФОТО

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Росіяни обстріляли Краматорськ: загинули двоє людей, пошкоджено 21 будинок, - ФОТО

Російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська.

Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 21 приватний будинок та автомобіль зазнали пошкоджень. Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Росіяни обстріляли Краматорськ: загинули двоє людей, пошкоджено 21 будинок, - ФОТО, фото-1

Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю зруйнував його. Під завалами опинився власник оселі. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

Росіяни обстріляли Краматорськ: загинули двоє людей, пошкоджено 21 будинок, - ФОТО, фото-2

Загалом унаслідок російської атаки по Краматорську загинули двоє цивільних.

Росіяни обстріляли Краматорськ: загинули двоє людей, пошкоджено 21 будинок, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #загиблі
Ольга Романова
редактор
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