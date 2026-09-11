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Росіяни обстріляли Краматорськ: загинули двоє людей, пошкоджено 21 будинок, - ФОТО
Російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська.
Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 21 приватний будинок та автомобіль зазнали пошкоджень. Про це повідомили у ДСНС Донецької області.
Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю зруйнував його. Під завалами опинився власник оселі. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.
Загалом унаслідок російської атаки по Краматорську загинули двоє цивільних.
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