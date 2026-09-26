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За добу захисники України знищили 1710 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1710 росіян. Знищили 7 ворожих танків, ППО та іншу ворожу техніку. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.26 склали: особового складу – близько 1 527 280 (+1 710) осіб

танків – 12 376 (+7) од.

бойових броньованих машин – 25 435 (+20) од.

артилерійських систем – 50 371 (+96) од.

РСЗВ – 2 160 (+3) од.

засоби ППО – 1 673 (+4) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 534 020 (+1 445) од.

крилаті ракети – 5 118 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 153 728 (+576) од.

спеціальна техніка – 4 749 (+8) од.

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Ольга Романова редактор