09:05, Сьогодні
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1710 російських окупантів
Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1710 росіян.
Знищили 7 ворожих танків, ППО та іншу ворожу техніку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 527 280 (+1 710) осіб
- танків – 12 376 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 25 435 (+20) од.
- артилерійських систем – 50 371 (+96) од.
- РСЗВ – 2 160 (+3) од.
- засоби ППО – 1 673 (+4) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 534 020 (+1 445) од.
- крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 153 728 (+576) од.
- спеціальна техніка – 4 749 (+8) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 13 поранено
Оголошення
15:18, 18 вересня р.
09:50, 14 вересня р.
7
11:07, 15 вересня р.