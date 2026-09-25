На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено

За 24 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 7 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 529 людей, у тому числі 32 дитини.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків, склад і 2 автівки. У Краматорську 2 людини загинули і 5 поранені. В Олександрівці пошкоджено будинок і автівку, у Мирній Долині — приватний будинок, у Петрівці Другій — автомобіль. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено 4 будинки, 5 крамниць, пошту і авто. В Іванівці Черкаської громади пошкоджено будинок.





