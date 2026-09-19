Росіяни вдарили по Слов’янську: троє людей поранені, на підприємстві спалахнула пожежа, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок авіаудару російських військ поранені троє людей. На території місцевого підприємства загорілася покрівля будівлі.

Надзвичайники локалізували пожежу на площі 600 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного російського обстрілу рятувальники були змушені призупинити гасіння, повідомляє ДСНС Донеччини.

«Через загрозу повторного обстрілу гасіння пожежі призупинили», — повідомили рятувальники.

Також у Краматорському районі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у квартирі та на балконі дев’ятиповерхового будинку. Надзвичайники врятували з вогню двох людей.