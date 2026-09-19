На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 13 поранено

За 18 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 13 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 1102 людини, у тому числі 113 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському поранено людину, зруйновано 2 приватні будинки.



Краматорський район. У Карпівці Миколаївської ТГ зруйновано приватний будинок. У Слов'янську поранено 10 людей, зруйновано приватний будинок і відділення пошти, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, кав'ярню, 6 крамниць і 4 автівки; у Торці пошкоджено 3 приватні будинки, у Билбасівці — адмінбудівлю. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і авто; у Біленькому пошкоджено 9 будинків. У Микільському Олександрівської ТГ поранено людину, пошкоджено автомобіль; у Запаро-Мар'ївці — господарчу споруду; у Петрівці Другій — приватний будинок і авто; у Золотих Прудах — їдальню. У Сергіївці Андріївської ТГ пошкоджено 11 будинків та інфраструктуру. У Черкаському пошкоджено будинок і адмінбудівлю.





