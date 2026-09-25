На окупованій Донеччині понад 100 тисяч абонентів залишаються без світла

На тимчасово окупованій території Донецької області понад 100 тисяч абонентів залишаються без електропостачання через аварійні відключення та перебої в роботі енергосистеми.

Як повідомив так званий «голова уряду ДНР» Андрій Чертков, майже 12 тисяч абонентів знеструмлені у Шахтарському, Мангуському, Волноваському та Володарському муніципалітетах, а також у Дебальцевому, Горлівці та Торезі.

«У деяких районах Донецька, Макіївки та Маріуполя, а також у Новоазовському окрузі перебої зберігаються — без світла залишаються 91 тисяча побутових абонентів», — заявив Чертков.

Причини масштабних відключень не уточнюються. На окупованих територіях Донеччини регулярно повідомляють про аварії в енергомережах, які пов’язують із зношеністю інфраструктури та наслідками бойових дій.