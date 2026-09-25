У Слов’янську продавали «вейпи» з наркотиками: судитимуть 8 учасників організованої групи

У Слов’янську судитимуть вісьмох учасників організованої групи, які, за даними слідства, налагодили постачання та збут електронних пристроїв для паління з наркотичними речовинами.

Досудове розслідування у справі завершено за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, організаторами схеми були підприємець та його рідний брат із Костянтинівки. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони евакуювалися до Кременчука та Харкова. Навесні 2024 року чоловіки орендували у Харкові склад, куди доставляли незаконно придбані електронні пристрої для паління. Рідини у них містили екстракт канабісу та гексагідроканабінол.

Після цього «вейпи» розфасовували та маскували під продукцію відомого бренду, а потім відправляли до Слов’янська поштовим перевізником. До реалізації продукції організатори залучили двох жінок — уродженок Донеччини. Вони виконували функції адміністраторок: приймали замовлення, організовували доставку «заряджених» пристроїв до трьох місцевих магазинів та звітували перед організаторами про обсяги продажів.

Безпосередньо збутом займалися ще чотири продавчині. За даними правоохоронців, щомісяця учасники групи реалізовували близько 80 таких пристроїв на загальну суму близько 200 тисяч гривень.

«Тіньовий "вейп-ринок" викрили у березні 2026 року», — повідомили у прокуратурі.

Дії учасників групи кваліфікували за частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

За клопотаннями прокурорів суд наклав арешт на вилучені у фігурантів 1,6 млн грн, а також на три автомобілі, квартиру та частку у квартирі загальною вартістю 2,8 млн грн. Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП у Донецькій області за оперативного супроводу УКР ГУНП у Донецькій області.

Обвинуваченим загрожує від шести до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не встановлено обвинувальним вироком суду.