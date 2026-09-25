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  • Згідно плану уряду Росії на окупованому Донбасі залишиться тільки шість діючих шахт
Ольга Романова
редактор
10:52, Сьогодні
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Згідно плану уряду Росії на окупованому Донбасі залишиться тільки шість діючих шахт

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Згідно плану уряду Росії на окупованому Донбасі залишиться тільки шість діючих шахт

Уряд Росії затвердив оновлену програму розвитку вугільної промисловості до 2050 року, яка передбачає збільшення видобутку вугілля на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у 1,5 раза.

Згідно з документом, зараз у цих регіонах налічується 151 шахта, з яких 145 перебувають у процесі ліквідації.

Серед основних проблем галузі російська влада називає складні гірничо-геологічні умови, відтік працівників та нераціональні технології збагачення вугілля.

Для підтримки вугільних підприємств окупаційна влада заявляє про запровадження адресних заходів допомоги, податкових пільг та субсидованих кредитних ставок для компаній.

Водночас у документі не уточнюється, за рахунок яких ресурсів та підприємств планують досягти заявленого збільшення видобутку. Упродовж останніх років вугільна галузь на окупованих територіях стикається з проблемами через зношеність шахт, нестачу працівників та збитковість підприємств.



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#Донбас #ТОТ #шахти #закриття
Ольга Романова
редактор
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