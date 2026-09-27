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За добу захисники України знищили 1690 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 690 російських військових.
Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 528 970 військовослужбовців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб
- танків – 12 384 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 25 442 (+7) од.
- артилерійських систем – 50 428 (+57) од.
- РСЗВ – 2 163 (+3) од.
- засоби ППО – 1 677 (+4) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 762 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826) од.
- крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 154 245 (+517) од.
- спеціальна техніка – 4 756 (+7) од.
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