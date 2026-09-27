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За добу захисники України знищили 1690 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 690 російських військових. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 528 970 військовослужбовців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 склали: особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб

танків – 12 384 (+8) од.

бойових броньованих машин – 25 442 (+7) од.

артилерійських систем – 50 428 (+57) од.

РСЗВ – 2 163 (+3) од.

засоби ППО – 1 677 (+4) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 762 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826) од.

крилаті ракети – 5 118 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 154 245 (+517) од.

спеціальна техніка – 4 756 (+7) од.

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Ольга Романова редактор