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  • На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: семеро людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:25, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: семеро людей поранено

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На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: семеро людей поранено

За 19 вересня росіяни поранили 7 жителів Донеччини. Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 583 людини, у тому числі 51 дитину, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському 3 приватні будинки зруйновано і 2 пошкоджено.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 16 приватних будинків і багатоповерхівку. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і авто; у Біленькому поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. У Дружківці поранено людину.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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