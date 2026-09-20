На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: семеро людей поранено

За 19 вересня росіяни поранили 7 жителів Донеччини. Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 583 людини, у тому числі 51 дитину, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському 3 приватні будинки зруйновано і 2 пошкоджено.



Краматорський район. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 16 приватних будинків і багатоповерхівку. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і авто; у Біленькому поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. У Дружківці поранено людину.







