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У Краматорську російські дрони спричинили пожежі у двох дев’ятиповерхівках, - ФОТО
У Краматорську Донецької області російські ударні дрони спричинили масштабні пожежі у двох дев’ятиповерхівках. Вогонь охопив балкони та квартири з шостого по дев’ятий поверхи.
Загальна площа пожеж становила близько 800 квадратних метрів, повідомляє ДСНС Донеччини.
Надзвичайники локалізували осередки займання, однак через повторні російські атаки в районі проведення робіт були змушені призупинити ліквідацію пожеж.
«Через повторні атаки по місцю проведення робіт ліквідацію призупинили», — зазначили рятувальники.
За їхніми даними, серед особового складу ДСНС ніхто не постраждав, техніка також не зазнала пошкоджень.
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