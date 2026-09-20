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Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
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У Краматорську російські дрони спричинили пожежі у двох дев’ятиповерхівках, - ФОТО

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У Краматорську російські дрони спричинили пожежі у двох дев’ятиповерхівках, - ФОТО

У Краматорську Донецької області російські ударні дрони спричинили масштабні пожежі у двох дев’ятиповерхівках. Вогонь охопив балкони та квартири з шостого по дев’ятий поверхи.

Загальна площа пожеж становила близько 800 квадратних метрів, повідомляє ДСНС Донеччини.

Надзвичайники локалізували осередки займання, однак через повторні російські атаки в районі проведення робіт були змушені призупинити ліквідацію пожеж.

«Через повторні атаки по місцю проведення робіт ліквідацію призупинили», — зазначили рятувальники.

За їхніми даними, серед особового складу ДСНС ніхто не постраждав, техніка також не зазнала пошкоджень.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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