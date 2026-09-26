На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще восьмеро поранено

За 25 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці. Ще 8 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1121 людину, у тому числі 85 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівку і 4 приватні будинки.



Краматорський район. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку, 4 приватні будинки і автівку; у Билбасівці пошкоджено 13 приватних будинків. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку; у Ясногірці поранено 2 людини. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і автівку; у Староварварівці пошкоджено 9 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач. У Новодонецькому пошкоджено 16 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Дружківці 2 людини загинули і 2 поранені.





