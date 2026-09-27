На Донеччині за добу окупанти 33 рази обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще пʼятеро поранено

За 26 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Краматорську та 1 у Шабельківці. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 348 людей, у тому числі 26 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район. У Білозерському 2 багатоповерхівки зруйновано і 4 пошкоджено.



Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, пошту і 5 приватних будинків; у Суханівці поранено людину; у Билбасівці пошкоджено 7 приватних будинків. У Краматорську 2 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено багатоповерхівку і авто; у Шабельківці загинула людина. В Олександрівці пошкоджено склад, авто і трактор; у Новому Кавказі пошкоджено приватний будинок.





