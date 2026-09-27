На Донеччині українські морпіхи зачистили 5 км² на Покровському напрямку під час операції «Аудит»: двох росіян взяли в полон, - ВІДЕО

Бійці 40-ї окремої бригади морської піхоти провели операцію «Аудит», у межах якої зачистили близько 5 км² території на Покровському напрямку.

Відео бойової роботи оприлюднила пресслужба 40-ї окремої бригади морської піхоти.

Під час операції українські військові виявляли росіян, які проникали в район невеликими групами та намагалися приховано накопичуватися в укриттях для подальшого просування. У результаті зачистки бійці 40-ї ОБрМП взяли в полон двох росіян, а решту виявлених окупантів ліквідували.

За інформацією бригади, проведена операція дозволила зупинити рух російської піхоти, яка намагалася інфільтруватися на цій ділянці Покровського напрямку. До операції залучили окрему роту снайперів, окрему розвідувальну роту та військовослужбовців 1-го батальйону морської піхоти 40-ї ОБрМП.