Трьох представників окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території Донецької області засудили за колабораційну діяльність.

Один із них отримав 8 років позбавлення волі, ще двоє — по 10 років. Усім призначили конфіскацію майна, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Вироки ухвалили за публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури. Суд визнав трьох фігурантів винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — добровільне зайняття посад в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

За даними прокуратури, один із засуджених — житель Дебальцевого — отримав владні повноваження від окупантів у 2022 році. Він очолив так звану «миронівську селищну адміністрацію», створену загарбниками в Бахмутському районі.

У 2023 році до управління захопленими громадами долучилися ще двоє уродженців Єнакієвого та Маріупольського району. Один із них обійняв посаду так званого виконувача обов’язків голови адміністрації міського округу Єнакієве, інший став керівником окупаційної адміністрації Володарського муніципального округу.

«Гауляйтери демонструють підтримку дій держави-агресора», — зазначили у прокуратурі.

Усіх трьох визнали винними у співпраці з окупаційною владою. Вироки ухвалили заочно, оскільки засуджені перебувають на тимчасово окупованій території.