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За добу захисники України знищили 2319 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 2319 солдатів.
Знищено 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 засоби ППО та іншу техніку. Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 листопада 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 645 899 (+2 319) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 512 (+5)
- Бойові броньовані машини: 25 992 (+18)
- Артилерійські системи: 52 825 (+24)
- РСЗВ: 2 304 (+3)
- Засоби ППО: 1 771 (+2)
- Літаки: 456 (+4)
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 229 (+9)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 621 002 (+989)
- Крилаті ракети: 5 278.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 36
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 094 (+495)
- Спеціальна техніка: 4 943 (+6).
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