Надійне джерело

За добу захисники України знищили 2319 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2319 солдатів. Знищено 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 засоби ППО та іншу техніку. Про це йдеться у звіті Генштабу. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 листопада 2026 року: Особовий склад: близько 1 645 899 (+2 319) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 512 (+5)

Бойові броньовані машини: 25 992 (+18)

Артилерійські системи: 52 825 (+24)

РСЗВ: 2 304 (+3)

Засоби ППО: 1 771 (+2)

Літаки: 456 (+4)

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 229 (+9)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 621 002 (+989)

Крилаті ракети: 5 278. Морська техніка: Кораблі та катери: 36

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 094 (+495)

Спеціальна техніка: 4 943 (+6).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту