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За добу захисники України знищили 1970 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1970 солдатів. Знищено 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 341 одиницю автомобільної техніки і автоцистерн та 2 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 листопада 2026 року: Особовий склад: близько 1 630 980 (+1 970) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 484 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 828 (+13)

Артилерійські системи: 52 557 (+7)

РСЗВ: 2 284 (+1)

Засоби ППО: 1 764

Літаки: 452

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 194 (+1)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 608 (+515)

Крилаті ракети: 5 196. Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 167 (+341)

Спеціальна техніка: 4 916 (+2). Дані уточнюються.

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