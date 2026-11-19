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За добу захисники України знищили 1970 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1970 солдатів.
Знищено 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 341 одиницю автомобільної техніки і автоцистерн та 2 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 листопада 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 630 980 (+1 970) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 484 (+2)
- Бойові броньовані машини: 25 828 (+13)
- Артилерійські системи: 52 557 (+7)
- РСЗВ: 2 284 (+1)
- Засоби ППО: 1 764
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 194 (+1)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 608 (+515)
- Крилаті ракети: 5 196.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 167 (+341)
- Спеціальна техніка: 4 916 (+2).
Дані уточнюються.
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