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На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: зруйновано вісім будинків
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
З лінії фронту евакуйовано 408 людей, у тому числі 36 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. Краматорськ зазнав 1 удару КАБ-500, а Ясногірка — 1 удару FPV-дроном. В Очеретиному Олександрівської громади зафіксували 3 удари, зокрема КАБ-250 і FPV-дроном, та пошкодження інфраструктури, у Михайлівці зруйновано 8 житлових будинків і пошкоджено ще 12, у Золотих Прудах FPV-дрон пошкодив житловий будинок, а в Запаро-Мар’ївці пошкоджено житловий будинок. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено житловий будинок.
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