За добу захисники України знищили 1830 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1830 осіб.

Знищено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та засоби ППО, 12 НРК, 667 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 6 штук спецтехніки. Про це йдеться у звіті Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.26 склали:

особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб.

танків – 12 399 (+3) од. – 25 502 (+4) од.

артилерійських систем – 50 883 (+47) од.

РСЗВ – 2 194 (+2) од.

засоби ППО – 1 692 (+2) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 553 578 (+1 702) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 159 795 (+667) од.

спеціальна техніка – 4 806 (+6) од.