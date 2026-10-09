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  • За добу захисники України знищили 1710 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:03, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1710 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1710 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1710 солдатів

Знищено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 5 РСЗВ, систему ППО, 18 НРК, 617 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 4 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.2026 склали:

  • особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб
  • танків  – 12 402 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 509 (+7) од.
  • артилерійських систем – 50 950 (+67) од.
  • РСЗВ – 2 199 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 693 (+1) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 908 (+18) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 160 412 (+617) од.
  • спеціальна техніка – 4 810 (+4) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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