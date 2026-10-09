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За добу захисники України знищили 1710 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1710 солдатів Знищено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 5 РСЗВ, систему ППО, 18 НРК, 617 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 4 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.2026 склали: особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб

танків – 12 402 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 509 (+7) од.

артилерійських систем – 50 950 (+67) од.

РСЗВ – 2 199 (+5) од.

засоби ППО – 1 693 (+1) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 908 (+18) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 160 412 (+617) од.

спеціальна техніка – 4 810 (+4) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор