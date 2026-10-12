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За добу захисники України знищили 1470 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1470 солдатів. Знищено 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 3 НРК. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.2026 склали: особового складу – близько 1 554 310 (+1 470) осіб.

танків – 12 410 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 527 (+6) од.

артилерійських систем – 51 090 (+51) од.

РСЗВ – 2 209 (+4) од.

засоби ППО – 1 703 (+2) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 927 (+3) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 873 (+1 416) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 162 056 (+553) од.

спеціальна техніка – 4 818 (+3) од. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор