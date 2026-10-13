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  • На Донеччині за добу окупанти 34 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 11 поранено
Ольга Романова
редактор
10:25, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 34 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 11 поранено

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На Донеччині за добу окупанти 34 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 11 поранено

За 12 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Черкаському і 1 у Ясногірці. Ще 11 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 154 людини, у тому числі 29 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 45 приватних будинків, багатоповерхівку, АЗС, господарчу споруду та 9 автівок. У Краматорську поранено людину; у Ясногірці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки. У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено відділення пошти та автомобіль; в Новоандріївці пошкоджено приватний будинок; у Запаро-Мар'ївці пошкоджено автомобіль. У Черкаському 3 людини загинули і 4 поранені, зруйновано приватний будинок.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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