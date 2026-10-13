Російські обстріли спричинили пожежі у двох багатоповерхівках і на ринку в Краматорську, - ФОТО

У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у житлову дев’ятиповерхівку, спричинивши масштабну пожежу на площі близько 1000 кв. м.

Також горіли квартири й балкони в іншому багатоповерховому будинку, а на місцевому ринку внаслідок обстрілу зайнялися торгівельні павільйони. Про це повідомили ДСНС Донеччини.

Після влучання російського FPV-дрона в одну з дев’ятиповерхівок загорілися квартири та балкони. Пожежа охопила близько 1000 кв. м. Надзвичайники боролися з вогнем, однак через безпекову ситуацію були змушені припинити гасіння.

В іншому дев’ятиповерховому житловому будинку також виникла пожежа в квартирах і на балконах. Рятувальники ліквідували займання на площі 130 кв. м.

Крім того, через російський обстріл загорілися два торговельні павільйони на території ринку. Вогонь поширився на площу 100 кв. м, але вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Вранці 13 жовтня рятувальники також загасили легковий автомобіль, який загорівся внаслідок обстрілів.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.





