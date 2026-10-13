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Ольга Романова
редактор
10:52, Сьогодні
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Російські обстріли спричинили пожежі у двох багатоповерхівках і на ринку в Краматорську, - ФОТО

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Російські обстріли спричинили пожежі у двох багатоповерхівках і на ринку в Краматорську, - ФОТО

У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у житлову дев’ятиповерхівку, спричинивши масштабну пожежу на площі близько 1000 кв. м.

Також горіли квартири й балкони в іншому багатоповерховому будинку, а на місцевому ринку внаслідок обстрілу зайнялися торгівельні павільйони. Про це повідомили ДСНС Донеччини.

Російські обстріли спричинили пожежі у двох багатоповерхівках і на ринку в Краматорську, - ФОТО, фото-1

Після влучання російського FPV-дрона в одну з дев’ятиповерхівок загорілися квартири та балкони. Пожежа охопила близько 1000 кв. м. Надзвичайники боролися з вогнем, однак через безпекову ситуацію були змушені припинити гасіння.

Російські обстріли спричинили пожежі у двох багатоповерхівках і на ринку в Краматорську, - ФОТО, фото-2

В іншому дев’ятиповерховому житловому будинку також виникла пожежа в квартирах і на балконах. Рятувальники ліквідували займання на площі 130 кв. м.

Російські обстріли спричинили пожежі у двох багатоповерхівках і на ринку в Краматорську, - ФОТО, фото-3

Крім того, через російський обстріл загорілися два торговельні павільйони на території ринку. Вогонь поширився на площу 100 кв. м, але вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Російські обстріли спричинили пожежі у двох багатоповерхівках і на ринку в Краматорську, - ФОТО, фото-4

Вранці 13 жовтня рятувальники також загасили легковий автомобіль, який загорівся внаслідок обстрілів.

Російські обстріли спричинили пожежі у двох багатоповерхівках і на ринку в Краматорську, - ФОТО, фото-5

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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